" As aves estavam gravemente feridas", diz delegada sobre regaste

Um homem, identificado apenas como “Loirim” foi presa por maus tratos de animais silvestre na zona Sudeste de Teresina. O flagrante foi realizado nesta sexta-feira (01), no bairro Taboca do Pau Ferrado. A operação foi deflagrada, após o registro de uma denúncia de que estaria havendo semanalmente richas de galo em uma residência da região.

De acordo com a delegada Edenilza Viana, no local foram encontrados cerca de 16 galos e galinhas que estavam com ferimentos graves. “Ele atuava com uma espécie de treinador das aves, alimentava e ensinava a brigar. Cada uma possuía um dono de diferente. As richas aconteciam no quintal da casa dele, inclusive a arena toda suja de sangue ainda estava montada quando a equipe chegou e as aves estavam gravemente feridas", relata.

Delegada Edelniza foi a responsável pela operação. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Segundo a delegada, apesar de morar com a família, a esposa do acusado afirma que não tinha conhecimento de nada que o marido fazia. “Ela contou que quem cuidava dos negócios era ele, a família também possui um comercio. De acordo com a esposa, ela achava que os galos eram dele”, disse.

Além dos animais, na residência foram apreendidos ainda uma arma de fogo com a numeração raspada e munições. “Nós encontramos ainda umas seringas com um líquido dentro, que acreditamos ser anabolizantes. Os animais serão enviados para a perícia, só após o exame é que poderemos afirmar se é ou não”, completa a delegada Edelniza.



Os animais apreendidos foram levados para a Delegacia do Meio Ambiente. Foto: Assis Fernandes/ODIA

O crime ambiental é previsto na lei federal 9.605/98, definido no artigo 32, que diz que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Além da multa, a pena para este de crime pode ser de três meses a um ano de detenção.

Adriana MagalhãesGeici Mello