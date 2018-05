Avenida Rio Poti, na zona Leste de Teresina, terá mudança de sentido

Os motoristas devem ficar atentos à mudança que ocorrerá na Avenida Rio Poti, na zona Leste de Teresina, nos trechos entre as avenidas Ininga e Presidente Kennedy. A via, que atualmente tem duplo sentido, passará, a partir de sábado (12), a ter sentido único (Oeste/Leste). A medida foi adotada devido ao grande fluxo de veículos no local e garantirá melhor ordenamento do trânsito, proporcionando mais segurança, sobretudo aos pedestres.

Segundo o diretor de Trânsito e Sistema Viário da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), José Falcão, a mudança foi necessária após as intervenções feitas na Avenida Dom Severino. Ele explica que, apesar de ser chamada de Avenida Rio Poti, a via é relativamente estreita, medindo cerca de oito metros, o que torna lenta a passagem de vários carros.

“Depois dos ajustes da Avenida Dom Severino, a Rio Poti passou a ter uma função diferenciada e importante no sistema viário da cidade. Avaliamos e fazia-se necessária a intervenção de sentido único, permitindo, inclusive, que agora os carros possam estacionar em um dos lados da via, o que hoje não é viável, pois atrapalha o fluxo de veículos”, explica.



Sinalizações horizontal e vertical devem ficar prontas até o final desta semana (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Os trechos da via que passarão por mudanças já estão sendo modificados. As sinalizações vertical e horizontal já estão praticamente concluídas e devem ser finalizadas até o final desta semana.

De acordo com o diretor de Transporte e Trânsito, serão colocados agentes de trânsito nos principais pontos da avenida, orientando os motoristas e evitando possíveis acidentes. Eles deverão permanecer no local por aproximadamente uma semana, tempo para que os motoristas se adaptem às mudanças. Após isso, o condutor que não respeitar a sinalização poderá ser enquadrado conforme a Lei de Trânsito.

Quem passa pelo local aprova a mudança e enfatiza que o tráfego de veículos diminuirá. “No final do dia, o fluxo de veículos é mais intenso e ficando agora sentido único, será até melhor para quem precisa passar de um lado para o outro”, diz a enfermeira Niede Alencar, que reside próximo ao local.

Isabela Lopes - Jornal O Dia