Avenida Marechal Castelo Branco será interditada neste sábado (21)

Neste sábado (21), o tráfego na Avenida Marechal Castelo Branco, sob a ponte Juscelino Kubistchek, estará interditado. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS), a interdição ocorrerá no sentido Norte/Sul, no horário de 8h à meia noite.



Praça Cultural do Complexo JK. Foto: Moura Alves/ODIA

De acordo com o supervisor dos agentes de trânsito da Strans, Ricardo Braga, haverá agentes no local para orientar os condutores. "Os nossos agentes estarão no local para orientar os condutores, mas é importante lembrar que as pessoas devem evitar circular no trecho para evitar maiores problemas", afirma.

A interdição ocorrerá em decorrência dos serviços que fazem parte das obras de conclusão da segunda praça cultural do Complexo Ponte JK. O tráfego de veículos será interrompido nas duas faixas de rolamento no sentido Norte-Sul, bem como na alça da ponte JK (sentido Leste-Centro), em direção à avenida Marechal Castelo Branco, ao lado da Agespisa. A interdição debaixo da ponte será parcial; Já na alça da ponte será total.

Da redação