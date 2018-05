Avenida Joaquim Nelson terá instalação de faixa exclusiva para ônibus

Duas das principais avenidas da região do Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina, a Joaquim Nelson e José Francisco de Almeida Neto receberão faixas exclusivas para o tráfego de ônibus do novo sistema de transporte público da capital. Segundo o gerente de Engenharia de Tráfego da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), José Lopes, a intervenção beneficiará o transporte público na região.

“As mudanças são para melhorar o tráfego dos ônibus do sistema de integração, no caso da Joaquim Nelson ela vai a ligação com o Terminal do Livramento, e a José Francisco de Almeida Neto faz a ligação com os dois terminais da zona Sudeste. Já tínhamos feito a sinalização vertical e agora está sendo feita a horizontal, assim como também será colocado os tachões na pista”, explicou José Lopes.

Mesmo com as faixas, o gerente de Tráfego ressalta que as conversões, tanto a esquerda quanto a direito, serão permitidas. Ele também assegurou que a Strans intensificará a fiscalização no local assim que toda a sinalização tiver sido instalada nas avenidas, e espera uma maior colaboração dos condutores.



Segundo a Strans, a medida deverá beneficiar a circulação do transporte coletivo (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A instalação da faixa divide a opinião dos condutores. Para Marilene Viana, microempresária que transita em veículo próprio diariamente pelas duas avenidas que receberão a faixa exclusiva de ônibus, a mudança traz segurança e agilidade para o transporte público. “É bom, porque os ônibus faltam passar por cima da gente. Reduz o espaço para os carros, mas em questão de segurança é melhor, e pra quem anda de ônibus o percurso fica mais rápido”, declarou.

A opinião de Roberto Mendes, gráfico, é diferente. De acordo com o motorista, a redução no número de faixas para carros e motos prejudicará o trânsito, haja visto a largura das avenidas. “Acho que vai complicar muito a vida dos motoristas aqui, porque ela já é estreita, aí fazendo uma faixa exclusiva o trânsito não vai andar. Já tem momentos que é complicado para transitar, e agora vai ficar muito ruim para quem for trafegar por essa região do Dirceu”, disse.

José Lopes reforça que mesmo com a implantação da faixa, outra ficará livre para os demais veículos. Ele esclarece que as mudanças visam incentivar e melhorar o transporte coletivo de passageiros, dando mais agilidade aos ônibus, para que eles cheguem mais rápido aos terminais.

“Não estamos fazendo a sinalização para carros particulares, o serviço é voltado para o transporte coletivo; nossa preocupação é dar mais fluidez para os ônibus. O trabalho é voltado para o coletivo, não para o individual”, enfatizou o gerente da Strans.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia