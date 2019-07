Avenida João XXIII é interditada para construção de galeria

As duas vias centrais da Avenida João XXIII, na zona Leste de Teresina, amanheceram interditadas nesta segunda-feira (8) para prosseguir com o andamento dos serviços da Galeria da zona Leste. Segundo a Prefeitura de Teresina, o tráfego na área foi sinalizado, permitindo que os veículos trafeguem pelas vias marginais nos sentidos Centro-Leste e vice-versa.

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Leste (SDU/Leste), a ação se estenderá até o final do mês de julho, devido à diminuição do tráfego do local, por causa das férias escolares. “A galeria é um dos nossos grandes desafios de drenagem aqui na região e nós esperamos que, no próximo inverno, a população já possa contar com essa importante obra para drenar as águas das chuvas. Para isso, pedimos a compreensão dos moradores quanto aos transtornos que serão causados pelo avanço da galeria”, disse o superintendente João Pádua.

Foram iniciadas as escavações e colocação de aduelas para dar prosseguimento ao acesso da galeria. A Rua Miguel Arcoverde, entre a Solnascente e a Canadá Veículos, também foi interditada para facilitar o tráfego dos carros que passarão pela marginal da avenida.

Considerada uma obra complexa, a galeria tem investimento superior a R$ 49,4 milhões, e terá aproximadamente 7 km de extensão, passando pelos principais pontos da região Leste da cidade. O objetivo é minimizar os transtornos causados pelos alagamentos decorrentes das águas das chuvas. Os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, com contrapartida da Prefeitura de Teresina.

“As próximas fases terão uma complexidade maior, mas já estamos estudando as medidas necessárias para minimizar os transtornos à população. O resultado da construção da galeria trará inúmeros benefícios, mudando a vida de muitas pessoas que moram na região”, completou o superintendente executivo, Ângelo Cavalcante.

Nathalia Amaral, com informações da PMT.