Avenida João XXIII amanhece interditada no sentido Centro-Leste

Quem precisa passar pela Avenida João XXIII, vindo do Centro para acessar a zona Leste de Teresina, terá que procurar outros caminhos e desvios. Isso porque a marginal direita da via, que leva ao balão do São Cristóvão, está interditada devido às obras da galeria da Zona Leste, que foram retomadas na semana passada. Máquinas estão no local fazendo escavações.



Equipes da Strans estão na Avenida João XXIII orientando os motoristas. Os carros que trafegam pelo local só conseguem ir no máximo até o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e quem precisar ir adiante deve fazer o desvio à esquerda e acessar a via central da João XXIII. Há ainda outra opção de desvio pela Rua Alzira Pedrosa, pouco antes da concessionária Canadá Veículos. A rua foi modificada para mão única para facilitar o tráfego de veículos.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Na Rua Alzira Pedrosa, os motoristas podem seguir pelas ruas Francisco Falcão Costa e Miguel Arcoverde e, em seguida, acessar a Rua Antônio Ramos e, por fim, a Rua Desembargador Pedro Conde, para então retornar à marginal direita da João XXIII, contornando o trecho em obra.

A escavação na João XXII tem pelo menos dois metros de largura por quatro metros de altura, na sessão que fará o transporte das águas da chuva. Vale lembrar que as escavações devem percorrer a extensão de outras avenidas importantes na zona Leste de Teresina, como a Presidente Kennedy e a Homero Castelo Branco. A previsão é de que a galeria da zona Leste seja entregue até o final de 2020.

“Estamos seguindo nosso cronograma já adaptado com o período em que a obra ficou paralisada por conta das chuvas. Estamos procurando fazer essas escavações em períodos nos quais há uma redução no fluxo de veículos nas principais vias, como este mês de junho e julho, quando são as férias escolares. Pelo menos até julho, nós trabalharemos aqui na João XXIII”, explica Ângelo Cavalcante, superintendente da SDU Leste.

Maria Clara Estrêla