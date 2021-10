Avenida Centenário será interdita para obras na zona Norte de Teresina

A Avenida Centenário, no bairro Aeroporto, na zona Norte de Teresina, terá um dos seus trechos interditado para obras de esgotamento sanitário a partir da próxima quarta-feira (13). A interdição temporária será realizada pela Águas de Teresina nas proximidades da Praça Graça Leocádia e deve seguir até a sexta-feira (18).

Os trabalhos serão realizados no sentido norte-sul, entre as ruas Território Fernando de Noronha e Gonçalves Lêdo. A interdição também afetará o tráfego no sentido sul-norte no mesmo trecho. A ampresa divulgou orientações para os condutores que utilizarão a via durante esse período e informou que os desvios estão devidamente sinalizados.

O motorista que irá transitar no sentido norte-sul deverá seguir na avenida Centenário até a rua Gonçalves Lêdo, onde irá fazer uma leve curva à esquerda, seguirá pela faixa contrária da avenida até a rua Território Fernando de Noronha e fará uma leve curva à direita para seguir o fluxo normal. Já o condutor que irá transitar no sentido sul-norte, deverá fazer a conversão à direita na rua Território Fernando de Noronha, e uma nova conversão à esquerda na rua Coelho de Resende, de onde seguirá até reencontrar a avenida Centenário.

Foto: Reprodução / Google maps

“Estamos avançando com as obras nessa região da cidade e, em alguns momentos, intervenções como essas serão necessárias para viabilizar a execução do projeto. São desconfortos momentâneos, porém, os benefícios que as obras de esgotamento sanitário trazem à cidade são duradouros e refletem direta e significativamente na qualidade de vida e saúde das pessoas”, disse Cassiano Costa, gerente de Engenharia da Água de Teresina.





Com informações da Águas de Teresina

