Av. Padre Humberto Pietrogrande é interditada para inauguração

A inauguração oficial do prolongamento da Avenida Cajuína, a Av. Humberto Pietrogrande, acontece nesta quinta-feira (07) as 17 horas. Por isso, a Strans informa que a via está parcialmente interditada desde a noite de quarta (07) para os preparativos do evento.



“A interdição parcial da via foi feita as 10h do dia 06 para que seja realizada a montagem do palco e a partir das 16h do dia 07 haverá a interdição total da via, que deverá ser liberada somente na sexta (8), pela manhã”, explicou. o diretor de operação e fiscalização da Strans, Jaime Oliveira.

Jaime enfatiza que os agentes de trânsito estarão no local para fazer o trabalho de interdição e de orientação para os condutores que forem para a solenidade. “Alertamos que as pessoas que não forem para inauguração que evitem o local, pois a movimentação será intensa. A alternativa para ter acesso as zonas Leste e Sudeste são as Pontes da Primavera e JK”, acrescentou.

Avenida Padre Humberto Pietrogrande é a nova opção de percurso entre a zona leste e as zonas sul e sudeste da capital (Foto: Rômulo Piauilino / Semcom PMT)



As atividades de solenidade de inauguração da avenida Padre Humberto Pietrogrande acontecerá a partir 17h30, com descerramento da placa inaugural e o plantio de mudas no trecho próximo ao conhecido balão da Ponte Wall Ferraz.

Após a solenidade, haverá passeio ciclístico com as autoridades presentes e a população até a ponte Anselmo Dias. Para animar ainda mais a festa, a empresa responsável pela obra da avenida vai presentear a cidade com as apresentações musicais.

A greve dos caminhoneiros ocorrida na semana passada gerou uma crise de abastecimento na cidade, o que ocasionou o adiamento da solenidade de inauguração, mas desde a última sexta-feira (01) a via está liberada para o tráfego.

Painéis pixados

Os painéis da avenida foram pixados antes mesmo da inauguração . Os grafites, que retratam traços da cultura local e foram feitos por artistas locais, amanheceram riscadas com frases de protesto contra a prefeitura e contra os grafiteiros.

De acordo com a Prefeitura de Teresina, A SDU Sudeste irá fazer a limpeza e correção de todo o trabalho da arte com grafite a que foi alvo do vandalismo.

Segundo o superintendente da SDU Sudeste, Evandro Hidd, tudo está sendo preparado para que ocorra da melhor forma possível. “Vamos fazer a recomposição de toda a área que foi alvo de vandalismo. Estamos trabalhando para deixar tudo organizado e com a beleza que anteriormente existia, repassando a população todo o sentido cultural que as xilogravuras representam”, explica Evandro Hidd.

