Av. Marechal Castelo Branco ficará interditada na manhã de domingo (11)

A avenida Marechal Castelo Branco será interditada totalmente neste domingo a partir das 7h. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans) o bloqueio para garantir a segurança das pessoas que vão participar da 1ª Corrida Saúde e Performance.



A previsão de liberação é a partir das 9h. Também será interditada a rua Juliano Moreira no bairro Cabral e, de forma parcial, a avenida Frei Serafim, no sentido zona Leste para o Centro.

Foto: Assis Fernandes/O DIA

O gerente de Operação e Fiscalização da Strans, Denis Lima, explica como será feita a interdição para que a corrida aconteça com segurança. “Mais de 300 pessoas vão participar da corrida, por isso é necessária a interdição. Porém, à medida que a corrida for passando, a via será liberada”, acrescentou.

Os participantes sairão do Shopping Rio Poty e farão o percurso pelo Parque da Cidadania, em seguida sairão no contra fluxo da Avenida Frei Serafim retornando à avenida Marechal Castelo Branco. “Alertamos para que as pessoas que não vão participar da corrida que evitarem circular pela área”, finalizou.

