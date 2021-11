Auxiliar de escritório que emocionou ao se casar no HU morre em Teresina

O auxiliar de escritório Alexandre Mairon da Silva, de 27 anos, que emocionou ao se casar com a atendente Gisele Luane Araújo da Silva (27) no Hospital da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), morreu nesta quinta-feira (11) em um hospital particular de Teresina. Ele lutava contra um câncer.



O casamento ocorreu há pouco mais de dois meses na recepção do setor de hemodinâmica da unidade de saúde. Essa foi a primeira vez que aconteceu um casamento no hospital.

Foto: Arquivo/Pessoal

Alexandre e Gisele se conheceram no ensino fundamental e estavam juntos há nove anos. O filho do casal, Sebastião, nasceu recentemente.

No dia do casamento, Alexandre disse que a cerimônia, além de representar um elo com a companheira, foi também um momento que ele percebeu que não estava sozinho no tratamento.

O corpo de Alexandre foi velado na tarde desta quinta-feira em cerimônia que contou com a presença de amigos e familiares.

