Automóvel capota após colisão em cruzamento de avenidas em Teresina

Uma colisão entre dois veículos terminou em capotamento no cruzamento das Ruas Rui Barbosa e Clodoaldo Freitas, no Centro de Teresina, por volta das 13h desta sexta-feira (18).

Os veículos eram conduzidos por duas mulheres que não tiveram as identidades reveladas. Segundo populares, a causa do acidente teria sido provocada porque uma delas invadiu a preferencial e colidiu na lateral do outro veículo. Com a colisão, um carro capotou.

A mulher que estava no carro que capotou teve ferimentos leves na mão e no pescoço. Ela estava acompanhada de homem que ficou gravemente ferido e foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

A polícia foi acionada e conduziu trânsito que ficou congestionado na região. Uma perícia detalhada vai identificar o que teria motivado o acidente.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia