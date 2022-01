Atendimentos de síndrome gripal tem aumento de 400% em Teresina

Amanhã, começam a funcionar os Centros de Testagens da Zona Norte, Leste e Sudeste. Na Zona Norte os testes serão realizados no Clube do Servidor Municipal (R. Minas Gerais, 1049 - Matadouro). Na zona Leste será no Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Piauí –SINTUFPI (Av. Universitária, 661) e na Zona Sudeste será na UBS do Gurupi (Rua Coração de Maria, 6171, Gurupi).



Foto: Divulgação/Semcom

Na terça feira (04) a FMS abre o Centro de Testagem Covid da Zona Sul que funcionará no Centro Universitário Santo Agostinho (Av. Prof. Valter Alencar, 665 - São Pedro). Os horários de atendimentos nos CTCs será das 9 às 17 horas.

Segundo o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, a testagem é importante para uma definição segura do diagnóstico e tratamento. “ O que se viu nos últimos dias foram pessoas procurando as unidades de saúde para fazer teste Covid e lotando as UPAs que são para atendimentos de urgência e emergência”, reforça Gilberto.