Assinantes do Jornal ODIA ganham bônus em depilação a laser na Beleza e Cia

Depilação definitiva e com conforto é possível através da nova tecnologia com laser Alexandrite. O método é revolucionário e promete eliminar os pelos em sessões que variam de acordo com cada pessoa. E diante dos anseios dos piauienses, a partir de hoje (25), quem optar pela assinatura anual do Jornal ODIA ganhará um voucher de R$ 300 para realizar este procedimento na Beleza e Cia, que se destaca como um dos maiores centros de estética do Estado.

Alberto Moura, diretor de Marketing do Sistema ODIA de Comunicação, explica que a ideia da promoção surgiu com o desejo de grande parte da população em fazer uma depilação definitiva. “Estamos muito felizes com a parceria com a Beleza e Cia, que é referência em estética no Estado”, disse.

Já a empresária Fátima Sousa destaca a oportunidade de os leitores aproveitarem esta oferta. “O Jornal ODIA foi muito feliz quando nos procurou porque depilação a laser é o sonho de consumo de todas as pessoas, não só das mulheres, dos homens também. Você pode vir e fazer duas sessões de axila com os R$ 300. Ou pode aproveitar e fechar o pacote com essa diferença”, convida.

O voucher da promoção pode ser utilizado em qualquer uma das unidades da Beleza e Cia, seja nos shoppings Teresina ou Rio Poty, ou na sede localizada no bairro Jóquei, zona Leste da Capital.



A empresária Fátima Sousa destaca a oportunidade de os leitores aproveitarem esta oferta (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Sobre o método

A fisioterapeuta Danielle Oliveira, da Beleza e Cia, explica que a depilação com laser Alexandrite é quase indolor, rápida e eficaz. Isto acontece porque a máquina possui tecnologia de resfriamento da pele logo antes do disparo do laser, tornando o processo mais confortável do que em outro aparelho.

O Alexandrite tem o menor comprimento de onda, o que aumenta a afinidade pela melanina, característica escura do pelo. “Pelos grossos e pretos são mais fáceis de serem destruídos, porém esse laser é tão eficaz que até pelo fino, como de buço, também conseguimos eliminar. Somente esse laser tem essa eficácia”, explica.

Danielle relata que o tratamento abrange as três fases do pelo: crescimento (anagêna), desprendimento (catágena) e queda (telogêna). Assim, o ideal é o cliente iniciar o procedimento durante o desenvolvimento do pelo, quando ele está preso à raiz. “Se você fizer uma sessão hoje, seus pelos, depois de 15 dias, irão cair e logo nascerão novamente, onde em algumas regiões terão falhas”, esclarece. Os pelos não destruídos, provavelmente, não estavam na fase anagêna, todavia, com a continuidade das sessões, todos serão eliminados.



Depilação de uma axila com laser Alexandrite é feita em cerca de cinco minutos (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Veja o regulamento da promoção

1. Esta campanha é uma promoção realizada em parceria pelo Jornal O Dia, empresa sediada na capital do estado do Piauí, na Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 131, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.846.059/0001-81 e pela Beleza & Cia Plus, estabelecida Teresina - PI, e ocorrerá no estado do Piauí no período de 25 de abril a 31 de maio 2018.

Participantes

2. Qualquer pessoa interessada ambos os sexos poderão participar da campanha “Pra lá de linda”, desde que cumpra as condições estabelecidas no presente Regulamento.

Campanha

3. De acordo com os procedimentos ora estabelecidos, a campanha permite aos novos assinantes do Jornal O Dia, obter voucher de desconto de R$ 300,00 (trezentos reais) ou 02 (duas) sessões de depilação a laser nas axilas ou 02 (duas) sessões de depilação a laser na faixa da barba.

3.1 para qualquer serviço de depilação com laser de Alexandrite, nas lojas Beleza & Cia Teresina Shopping e Beleza & Cia Shopping Rio Poty.

Como participar

4. Para participar, a pessoa deverá ligar para a Central de Atendimento pelo telefone (86) 2106 - 9927 e adquirir a assinatura anual do Jornal O Dia, durante a vigência da campanha. Para ter direito ao brinde anunciado o participante deve observar os seguintes requisitos:

4.1. Assinar o Jornal O Dia, no período de vigência da promoção, na modalidade assinatura anual;

4.2 . Efetivar o pagamento a vista ou Cartão de Crédito/ débito para receber o voucher.

5. Os Vouches desconto terão validade de 60 (sessenta dias) a partir da data de pagamento da assinatura anual do Jornal O Dia.

6. O desconto será aplicado sobre o preço original dos serviços;

7. A diferença do valor para aquisição do serviço com a utilização do voucher de desconto deverá ser paga em espécie, cartões de crédito e/ou de débito.

8. Para a utilização dos cupons de desconto os leitores deverão comparecer em uma das lojas indicadas abaixo:

8.1 Beleza & Cia Teresina Shopping

Av. Raul Lopes, 1000 – Noivos – Teresina - PI

(86)98848-7267

8.2 Beleza & Cia Shopping Poty

Av. Mal. Castelo Branco, 911 – Teresina - PI

(86)3231-9956

9. No ato da aquisição dos serviços, os vouches de desconto apresentados pelos assinantes, serão retidos pelos funcionários das lojas Beleza & Cia.

9.1 Não serão válidos vouches de desconto que apresentem algum tipo de irregularidade como, rasuras ou dados ilegíveis, assim como fotocópias de voucher.

10. Os assinantes só poderão obter e utilizar os vouches de desconto dentro do prazo estabelecido conforme indicado no item 5 deste Regulamento.

11. Os vouches de desconto não poderão ser utilizados para a compra de outros serviços que não os indicados no item 3 deste Regulamento e nem serem convertidos em dinheiro.

Dúvidas, controvérsias e reclamações

12. Eventuais casos omissos e/ou dúvidas relacionadas com esta campanha e seu Regulamento podem ser esclarecidos através da Central de Atendimento ao Leitor por meio do telefone (86) 2106 - 9927, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, e aos sábados de 8 às 12 horas. Os casos serão apreciados por uma comissão composta por funcionários do O Dia, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.

Desclassificação de participantes

17. Todas os assinantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente desclassificadas os assinantes que descumprirem quaisquer regras desse Regulamento, que cometerem qualquer tipo de suspeita de fraude, incluindo, mas não se limitando, à criação de benefício indevido, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.

Disposições gerais

18. O Regulamento desta campanha ficará disponível no portal O Dia (www.portalodia.com), sendo que o ato da aquisição do serviço e utilização dos vouches de desconto implica no total conhecimento e na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento.

19. A participação nesta campanha não gera as leitoras nenhum outro direito e/ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento.

Valéria Noronha - Jornal O Dia