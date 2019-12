Assaltantes fazem estudantes de reféns em cursinho de Teresina

Um cursinho profissionalizante, situado próximo ao colégio Liceu Piauiense, foi alvo de um arrastão na manhã desta quinta-feira (19). O grupo formado por três homens e uma mulher invadiram o local e fizeram alunos e o gerente de reféns. Na fuga, houve tiroteio com a polícia, que conseguiu prender a quadrilha.

Objetos roubados apreendidos pela polícia. Foto: 1 BPM.

“O fato aconteceu por volta das 11h, nesse curso profissionalizante, próximo ao colégio Liceu Piauiense. Os criminosos, que estavam armados, roubaram 13 celulares, diversos relógios, um notebook e uma quantia de R$ 2438. Eles foram presos quando saíram do local e os objetos foram recuperados”, relatou o Comandante do 1º BPM, Tenente-coronel Lacerda.





Vídeo mostra momento em que os suspeitos são presos próximo ao ginásio Verdão. Foto: 1BPM.

Segundo a polícia, os criminosos abordaram as vítimas quando elas deixavam o prédio do cursinho. As primeiras informações dão conta que uma quinta pessoa estaria dando suporte aos criminosos e foi baleada. Ela teria fugido e ainda não foi localizada.

“A gente acredita que essa quinta pessoa estaria dando esse suporte aos criminosos. Essa pessoa está foragida e a polícia está em diligências para prender todos os envolvidos”, disse Lacerda.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os suspeitos são presos. As prisões aconteceram próximo ao ginásio do Verdão, no Centro de Teresina.(Vídeo acima).

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil está investigando o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia