Assaltante é preso com 4 veículos e outros produtos de roubo

Após uma série de assaltos, um homem foi preso sob suspeita de envolvimento com os crimes praticados na Zona Leste. Uma das motocicletas roubadas foi encontrada em um matagal e com informações de populares a polícia conseguiu localizar o suspeito. A prisão ocorreu nesta terça-feira (09), no residencial O sonho não acabou.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante com vários produtos dos assaltos realizados. Assim que detido, ele confessou participação nos crimes e entregou a localização dos comparsas, porém, eles fugiram antes que a PM chegasse no local.



Foto: Divulgação/PM

Com o suspeito, foram apreendidos três aparelhos celulares, três relógios, uma TV, R$ 145 reais, dois pés de maconha, um colar e quatro veículos, sendo três motocicletas e um carro de passeio. O homem e o material foram encaminhados para Central de Flagrantes.

Adriana MagalhãesGeici Mello