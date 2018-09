Assaltante é baleado e escapa de linchamento na zona Sudeste de Teresina

Um homem foi baleado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10), no bairro Renascença III, zona Sudeste de Teresina. Segundo populares, o homem tentava realizar um assalto, quando uma terceira pessoa passou em uma moto e atirou na perna do homem, que imediatamente caiu no meio da rua.



A polícia foi acionada e chegou no local a tempo de impedir que o homem fosse linchado pela população. De acordo com a Polícia Militar, ele já teria realizado outros assaltos ainda nesta manhã. Com ele foram apreendidos uma motocicleta, uma arma de fogo, oito celulares e dois relógios.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros socorros. A área foi isolada. A polícia está no local realizando diligência. Até o momento a pessoa que efetuou o disparo que atingiu o assaltante não foi identificada.

Viviane MenegazzoGeici Mello