Asfalto cede na Avenida Maranhão e trânsito é interditado

O trecho da avenida Maranhão, próximo à alça da Ponte Metálica, sentido Centro/Norte, foi interditado na tarde desta quarta-feira (6) pela Águas de Teresina para substituição de rede de esgoto danificada após erosão no solo.

Segundo a concessionária, o isolamento do local foi realizado para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que transitam pela região. A concessionária solicitou ainda o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans).



Em nota, a Águas de Teresina informou que as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dois dias podem ter contribuído para a erosão sobre a rede de esgoto. "A Águas de Teresina reforça o compromisso de finalizar o serviço com qualidade no menor tempo possível, buscando reduzir os transtornos para a população", afirmou.

Para evitar transtornos, os motoristas que pretendem passar pela região devem procurar rotas alternativas.

Nathalia Amaral