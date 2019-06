As férias de chegaram! Crianças dão dicas para aproveitar o tempo

Nesse período de descanso, crianças de todas as idades aproveitam para viajar, andar de bicicleta, jogar bola, andar de patinete e skate, participar das colônias de férias e andar nos parques com os pais ou avós nos fim de tardes. E se divertem como podem.



No Parque Lagoas do Norte, localizado no bairro Matadouro, as crianças das comunidades em torno da área de lazer que circulam pelo local estão na expectativa e fazendo planos para chegada das férias escolares. Nesse período sem aulas, a meninada sabe que o parque programa Colônia de Férias com uma programação que consta muitas atividades lúdicas.

Jonathas Tawã, 13 anos, e o irmão Jefferson Felipe, 10 anos, são frequentadores assíduos do Parque Lagoas do Norte, todas as tardes, logo que se livram das tarefas escolares. "Sempre venho aqui jogar bola com meu irmão e com os coleguinhas", disse Jonathas, acrescentando que aguarda com ansiedade as férias e a programação de Colônia de Férias do parque.

Ainda segundo Jonathas, muitas são as atividades programadas pelo Parque nas férias. São brincadeiras diversas, como jogo de tênis de mesa, de bola, de vôlei, corridas, campeonato de empinar pipas e tantas outras diversões. Seu irmão Jefferson Felipe diz que não ver a hora de chegar suas férias escolares para ficar livre para descansar e brincar bastante.

As primas Maria Eduarda e Maria Clara, 12 anos, cada, são parceiras de conversas e de brincadeiras no Parque Lagoas do Norte. Elas moram ao lado do local e têm a área de lazer como principal espaço para passar as tardes de cada dia. "Estamos aqui todos os dias, nesse mesmo horário da tarde, conversando assuntos de nossa escola onde estudamos e aproveitamos para brincar nos brinquedos do parque, bem como fazer caminhadas nas margens do lago. É muito divertido. Espero que as férias cheguem logo!", disse Eduarda.

Marco Antônio VilarinhoLuiz Carlos de Oliveira