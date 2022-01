Árvore de grande porte cai e atinge motociclista na Estrada da Alegria

Uma árvore de grande porte caiu e atingiu um motociclista nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (05), na Estrada da Alegria, na Zona Sul de Teresina.



Foto: Redes Sociais.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz, que não teve a identidade revelada, trafegava pela região quando a árvore caiu. Com o acidente, ele teve um ferimento na região da cabeça e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A árvore que caiu cobriu as duas faixas da estrada. A polícia militar foi acionada e deu suporte no local. A via foi liberada para o trânsito ainda na manhã de hoje depois que as equipesusaram motosserra.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no