Artistas teresinenses vão receber auxílio de R$ 500 durante pandemia

A Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) vai abrir a partir desta quarta-feira (15) o edital de “Capacitação Cultural para artistas – fique em casa”. O objetivo é ajudar profissionais da área da cultura de Teresina com um auxílio financeiro de R$ 500 durante o período de pandemia causada pelo novo coronavírus. O Covid-19 já provocou o cancelamento de diversas apresentações culturais no Brasil e no mundo.



Segundo a FMS, ao todo, serão selecionados 300 profissionais incluindo artistas, produtores, técnicos e auxiliares técnicos com comprovação de atuação. As inscrições começam amanhã e vão até o dia 21 de abril, de maneira gratuita, pela internet.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá enviar fotos ou documentos pessoais escaneados para o e-mail: [email protected]. Os documentos para a validação da inscrição são: RG, CPF, PIS/PASEP ou NIT, comprovante de endereço, extrato da conta bancária ou cartão do banco, comprovação de atuação como uma foto de alguma atuação artística.

O participante também deverá escolher um dos quatro cursos ofertados pela FMC. São eles: Produção Musical, Projetos Culturais, MEI e Redes Sociais. Ainda conforme a FMC, cada candidato receberá através do WhatsApp, links para a participação na capacitação desejada. O interessado deve gravar um vídeo respondendo a pergunta: Como essa capacitação contribuiu com sua carreira artística nesse período de quarentena?

Clique aqui e confira a ficha de inscrição – Edital de Capacitação Cultural – fique em casa

