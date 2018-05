Artista de rua diverte motoristas na Av. Frei Serafim com boneco dançante

Quem passa pelo cruzamento da Avenida Pires de Castro com a Avenida Frei Serafim escuta logo o som de uma música de tom grave, em ritmo animado e dançante. Para descobrir de onde vem o ritmo, é preciso olhar para o chão, onde um pequeno boneco dança e canta 'Let's Twist Again'.





O trabalho com a marionete é feito pelo Noag Ortiz, artista de rua que há 15 dias agita os cruzamentos da Frei Serafim. Ele é colombiano e viaja pelo Brasil desde 2015, conhecendo as cidades e mostrando para o povo a sua arte e seus bonecos. "Eu vim para conhecer o Museu Giramundos (Belo Horizonte, Minas Gerais), porque é o maior museu de marionetes da América Latina. Depois disso eu me encantei e resolvi ficar para aprender outras técnicas e mostrar meu trabalho", conta Noag.

Foto: O Dia/Elias Fontenele

O colombiano tem 31 anos e há dez trabalha com arte circense, mas abandonou o circo para viajar o Brasil. E foi em uma dessas viagens que Noag aprendeu a arte das marionetes. "Um amigo me ensinou e eu gostei muito. Hoje eu já trabalho sozinho, sei fazer meus bonecos e estou ganhando dinheiro com isso", explica.

Noag conta que as pessoas ficam sorrindo quando o veem. “Elas transmitem uma energia muito boa, principalmente as crianças. O boneco também transmite uma alegria muito boa. Quando eu percebo isso, fico com uma satisfação enorme, porque sinto que eu estou fazendo bem o meu trabalho", diz orgulhoso.





O artista já está de partida de Teresina. Sua próxima parada é Goiânia, onde participa de um encontro com outros artistas, e depois vai para São Paulo, sua última parada antes de voltar para casa e rever a família. "Já passei muito tempo por aqui, já está na hora de eu voltar para a Colômbia. Depois vou conhecer outros lugares", revela.

Nayara FelizardoLucas Albano