O Parque do Zoobotânico de Teresina é um dos importantes pontos turísticos da Capital. Localizado na Avenida Presidente Kennedy, zona Leste, tem em seus muros pinturas com elementos da fauna e flora do parque, que chegam a medir quase 2 km de extensão.



Projeto original, criado e executado pelo artista plástico Jefferson Barbosa, em 2009 (Foto: Arquivo Pessoal)

Criado e executado pelo artista plástico Jefferson Barbosa (46), em 2009, o painel passou por três restaurações, sendo a última agora em 2021. Nos processos de 2012 e 2014, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) contratou o artista para realizar a restauração e recuperação. Porém, a obra feita este ano foi executada sem o consentimento do profissional o que, segundo ele, resultou em uma descaracterização das pinturas.



“Estava passando na frente do Zoobotânico e tinha uma construtora no local, com uns operários pintando as figuras com uma tinta de péssima qualidade. Conversei com o responsável pela obra que me orientou a falar com a secretária da Semar”, disse.



Painel do Parque Zoobotânico de Teresina, em 2019 (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Jefferson Barbosa conta que chegou a ir sete vezes na Semar, mas não foi atendido. Diante disso, protocolou um requerimento junto ao órgão solicitando a suspensão da obra de restauração da arte frontal do Parque Zoobotânico. No documento ele justifica que “sem os princípios adequados, e que, de acordo com a Lei e com o contrato assinado entre o artista e o Estado do Piauí é restrito ao artista efetuar a restauração”.

Painel do Parque Zoobotânico após reforma em 2021 (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Eu tenho os desenhos originais na minha casa, com mais de 4 metros. Me sinto totalmente agredido pelas circunstâncias, como se tivesse tirado um pedaço de mim, porque não tiveram um respeito com o artista. Eles colocaram uma cor que não é a do projeto, o que descaracterizou completamente a obra”, enfatizou o artista plástico.

Contraponto

A equipe de reportagem do PortalODIA.com entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), mas até o fechamento da reportagem não obteve retorno.

Conheça o artista

O trabalho do piauiense Jefferson Barbosa já foi premiado e é reconhecido inclusive fora do Piauí. Além do painel do Parque Zoobotânico, ele possui outras pinturas importantes catalogadas, como um painel da Santa Trindade no Convento São Benedito; um cenário no Teatro 4 de Setembro; obra no Clube da Adufpi e um pinturas no município de José Coronel Dias.



Painel de Jefferson Barbosa no Clube da Adufpi (Foto: Arquivo pesoal)

Reforma do Parque Zoobotânico

O Parque Zoobotânico de Teresina passou por uma série de reformas e foi reaberto no dia 11 de junho deste ano. O parque será administrado por uma Parceria Pública Privada (PPP), que deve ocorrer ainda este mês. A proposta é transformar o local, deixando-o similar ao BioParque do Rio, antigo zoológico do Rio de Janeiro, que também adotou um modelo de concessão e passou por reforma total e reformulação do conceito.



A concessionária será responsável pela readequação, modernização, operação e manutenção do Parque Estadual do Zoobotânico. O contrato terá prazo de 35 anos e a previsão de investimentos é de mais de R$42 milhões. O Zoobotânico de Teresina é o terceiro maior parque urbano do Brasil e o maior do Nordeste, com uma área total de 127 hectares.

