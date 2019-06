Artesã restaura sua saúde através do artesanato

Buscar uma saída no artesanato e se apaixonar pelo que faz, foi assim quando Neide Holanda encontrou um dom na arte. A web design e agora também artesã descobriu um problema de saúde e optou por escolher uma outra profissão. Ela é uma das expositoras de arte que a Secretaria Municipal de Teresina (Semest) auxilia durante as feiras e eventos e já expôs seu nos eventos públicos da prefeitura e eventos juninos da cidade, como o Festival O DIA Junino.

Após anos de profissão como web designer, trabalhando com computação gráfica, Neide Holanda descobriu que estava com tendinite e que a doença era avançada e caso cirúrgico. Por indicação médica ela deveria encontrar algo que movimentasse as mãos e dedos de forma saudável. Encontrou nas suas pesquisas o biscuit, foi se aperfeiçoando e logo saiu do básico para confecção de peças delicadas e únicas. Neide transforma garrafas em enfeites de mesa através do biscuit e outros materiais recicláveis, além de confeccionar bonecas, chaveiro e porta-retrato.

“Quando comecei a fazer arte com o biscuit encontrei um dom que não sabia que tinha, aprendi a fazer tudo sozinha, sempre tentando reinventar, tenho apenas 09 meses como artesã e já trabalho com aproveitamento de outros materiais como madeira e garrafas. Encontrei na arte uma nova forma de viver e hoje me sinto realizada quando vejo meu trabalho sendo elogiado e valorizado”, disse a artesã.

O Secretário da Semest, Ricardo Bandeira, fala sobre a importância de estar no apoio para ressaltar o trabalho dos artesãos. “Ficamos encantados com o potencial da Neide e por isso à convidamos para participar das feiras com a Semest. Nossa intenção é sempre buscar a melhoria de vida das pessoas através da arte e estamos vendo isso acontecer graças ao esforço e talento desses artesãos junto ao trabalho realizado pela secretaria nesse intuito”

A Semest é a responsável por ceder stands e estruturas para os artesãos durante os eventos públicos e alguns particulares. A escolha acontece através de inscrições e de trabalhos artesanais destacáveis. De 20 a 23 de junho a secretaria esteve presente no festival o dia junino, que aconteceu no Teresina Hall e contou com apresentações culturais, artísticas, lazer e serviços públicos.

Ascom Prefeitura Municipal de Teresina