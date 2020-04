Arquidiocese disponibiliza livreto para celebrar Semana Santa em casa

Como convite para celebrar na Igreja Doméstica os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, a Arquidiocese de Teresina disponibiliza um guia para a Semana Santa em família.



“Por uma medida que incomoda, mas necessária, não podemos reunir o povo cristão em nossos templos, mas através dessa oportunidade de incentivar a oração familiar, nasce nosso material, um roteiro para guiar até de forma criativa as celebrações da Semana Santa”, pontua o Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito.

O arquivo está disponível no site da Arquidiocese de Teresina (Foto: Divulgação)

O subsídio contém 75 páginas, com orientações a partir da segunda-feira da semana santa até o domingo de Páscoa . O material está disponível em PDF e pode ser consultado e baixado através do link Semana Santa em Família – Celebrações.

Para padres e diáconos, o material será disponibilizado na forma física de livreto e poderá ser adquirido de forma presencial a partir da próxima quarta-feira (08) na residência

“A distribuição é gratuita. Peça ao padre ou diácono da sua comunidade para adquirir e, assim, você possa, na sua casa, com sua família ou pela internet, fazer essa oração do momento divino, preparada exatamente para ajudar as famílias a celebrarem a semana santa em casa, na Igreja”, reforça o Arcebispo.

Da redação