Arquidiocese de Teresina divulga programação de missas da Semana Santa

Semana Santa é o momento litúrgico da Igreja Católica para celebrar a paixão e morte de Jesus Cristo. Um período onde as orações e ritos sacramentais são intensificados e associados à expressão da fé e devoção. A Semana Santa tem início no domingo de ramos e segue até o domingo de Páscoa, onde é celebrado o milagre da Ressurreição, a maior festa da Igreja Católica.

A Arquidiocese de Teresina orienta que os fiéis procurem sua paróquia, diaconia ou área pastoral e participe desse momento litúrgico de espiritualidade. Confira a programação da Arquidiocese com horários de missa e celebrações da Forania Centro:

Na segunda-feira santa (15) é realizada a “benção dos santos óleos”, onde o óleo de oliveira, utilizado nos sacramentos de Crisma e unção é abençoado pelo clero e toda a comunidade cristão que participa desse momento. A missa da bênção acontecerá às 19 horas na Catedral de Teresina.

Na quinta-feira santa (18) tem início o chamado Tríduo Pascal, momento de missa, procissão e vigília que permite ao fiel vivenciar dias de muita oração. “São os três dias principais da semana santa, onde vivemos os mistérios de paixão, morte, sepultamento de Jesus” explica o bispo Dom Jacinto Brito.

A celebração tem início às 19 horas com a missa do Lava Pés , e segue com vigília até a sexta-feira, onde acontece a via sacra e celebração da morte de Cristo.

O milagre da vida e mistério da Ressurreição será celebrado no domingo de Páscoa. Todas as igrejas vão celebrar a data em suas paróquias. Em unidade, a Arquidiocese convida para que os fiéis participem do Teresina ressuscita com Cristo, procissão luminosa que inicia com concentração às 16 horas no parque Nova Potycabana e segue até o complexo da Ponte Estaiada, onde todos celebram juntos a missa solene de Páscoa.





Arquidiocese de TeresinaDa Redação