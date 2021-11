Árvore cai e mata motociclista na Zona Rural de Teresina

Um motociclista identificado comoDiogo Denis Ferreira, de 41 anos, morreu após ser atingido por uma árvore na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Oscar Filho, região do Povoado Soinho, na Zona Rural de Teresina.



O acidente aconteceu por volta de 13h. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local, mas quando os militares chegaram o motociclista já estava morto. As primeiras informações dão conta de que ele estava seguindo para o trabalho quando foi atingido pela árvore, do tipo caneleiro.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Ele estava passando pela via no momento da queda da árvore. Quando chegamos ao local, a vítima já havia falecido. Se ele tivesse passado 10 segundos antes ou depois, ele não teria sido vítima dessa fatalidade. Só poderemos tirar a árvore depois da perícia e do IML”, informou Pedro Bento, agente do Corpo de Bombeiros.

Foto: Jailson Soares/ODIA



Ainda não há informações se o rapaz morava na região. O serviço que ele prestava, também não foi informado. A causa da queda da árvore ainda será investigada.

Foto: Jailson Soares/ODIA



A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A Defesa Civil reforça que, em queda de árvore, o cidadão pode ligar diretamente para o número do órgão (86) 3218-1167.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

