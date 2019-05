Arcebispo Dom Jacinto realiza celebração no Sistema O DIA

Em alusão ao 53ª Dia Mundial das Comunicações, a Arquidiocese de Teresina realiza a Semana de Comunicação, entre os dias 26 de maio a 1º de junho. Nesta sexta-feira (31), o Arcebispo Dom Jacinto Brito, junto com membros da arquidiocese, estevo no Sistema O DIA para realizar uma celebração e momento de reflexão.



A ação também marca a mensagem dada pelo Papa Francisco para o 53ª Dia Mundial das Comunicações, que acontece dia 02 de junho deste ano. Com o título “‘Somos membros uns dos outros’ (Ef 4,25): das comunidades de redes sociais à comunidade humana”, o Papa faz uma reflexão da importância das nossas relações e dos desafios atuais, sobretudo no enfrentamento à solidão.

O Arcebispo Dom Jacinto Brito comentou sobre a mensagem do Papa e destacou que, em um mundo de tantas comunicações tecnológicas, constatou-se que muitas pessoas estão isoladas, mesmo aqueles que lidam com esses meios. E que, quando estão em suas casas e nos seus quartos, ao desligarem as telas de seus aparelhos eletrônicos, elas se sentem sozinhas.



Arcebispo Dom Jacinto Brito - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Isso fez com que o Papa Francisco nos lembrasse de uma realidade óbvia, que na prática as vezes é esquecida, de que somos membros uns dos outros e não podemos nos realizar como pessoas e viver uma vida plenamente humana se não como serem em relação. Tal como o corpo é cheio de articulações para ligar a mão ao braço, o braço ao ombro e as pernas ao tronco, assim nós também vivemos, em interrelações para formar uma sociedade e comunidade animada por sentimentos nobres, sendo o mais nobre o amor”, fala o arcebispo.

Caminhada da Fraternidade

Este ano, a Caminhada da Fraternidade completa sua 24ª edição, e acontece no dia 09 de junho. O tema deste ano é “Meu abraço, nosso laço”. O Arcebispo Dom Jacinto Brito destaca a destaca a importância da participação da comunidade e também de como a venda dos kits da caminhada colaboram para as ações desenvolvidas pela Arquidiocese de Teresina.

“Pelo abraço e pela proximidade, um laço de fraternidade, de amizade e de carinho. Essa solidariedade tem um foco, que são os mais pobres, como pessoa com HIV, com câncer, idosos, jovens em situação de risco, entre outros. São seguimentos da caridade cristã, que a Arquidiocese exerce, e quem compra o kit da caminhada, colabora para que possamos atender melhor essas pessoas”, fala.

Isabela Lopes - Jornal O Dia