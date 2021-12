Arcebispo de Teresina deixa mensagem natalina aos fiéis: “Natal é uma festa do encontro”

O Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, deixou uma mensagem de Natal aos fiéis neste ano de 2021. O religioso lembra que esta época do ano é um momento para ficar junto de familiares e não perder a fé, ainda que existam muitos desafios. O arcebispo enfatiza que, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, é preciso manter a esperança e celebrar a data e que o nascimento do menino Jesus é o que motiva as grandes nações.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“A luz resplandeceu a homens e mulheres do Século XXI, já quase se transpôs o limiar deste ano de 2021 para 2022. Esta luz é Jesus, que brilha em meio à pandemia, que infelizmente ainda não foi totalmente erradicada. Esta luz brilha em meio às trevas das nossas solidões, depressão, desemprego, pobreza extrema, fome, desagregação familiar e tantas outras trevas que ainda envolve a sociedade. Isso impede de celebrarmos o natal? Absolutamente não. Isso nos chama mais ainda a celebrá-lo. Nós queremos proclamar a esperança. Jesus é a esperança das nações”, disse.

O arcebispo pontua que o nascimento de Jesus simboliza a salvação e que seus braços abertos representam o desejo de encontrar, tanto Deus como aqueles que amamos. “Ele veio com o seu nome de Jesus, Aquele que salva. Os braços abertos do menino Jesus nos fala do desejo de encontro, por isso a festa do natal é tão bonita. Famílias que se juntam para celebrar a ceia de natal. Natal é uma festa do encontro, encontro de Deus conosco, seus filhos. Não é a indiferença que campeia, mas a fraternidade, que abrindo os braços acolhe, para dizer que se eu tenho Jesus no coração, eu também me abro. Coração, mente, mãos para todos aqueles que me cercam. Um natal abençoado da luz e da paz de Cristo”, completa o Dom Jacinto Brito.



Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), a Arquidiocese de Teresina irá realizar missas para celebrar o período natalino. As solenidades acontecem nas paróquias e comunidades da capital. Na noite de hoje, o Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebra a missa solene da noite de natal na Catedral de Nossa Senhora das Dores, localizada no Centro de Teresina, a partir das 21h.

A programação das demais missas podem ser vista aqui.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no