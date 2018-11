Após reajuste, gás de cozinha chega a custar R$ 80 em Teresina

A Petrobras reajustou em 8,5% o valor do botijão de gás de cozinha de 13 kg semana passada. E apesar de o aumento ser nas refinarias, o preço já chegou ao consumidor final. Nas distribuidoras procuradas pela equipe de reportagem, o botijão de 13 kg, que custava R$ 75, teve o valor reajustado para R$ 80, o que indica uma média de aumento de R$ 5 em Teresina.

Para o técnico em eletrônica Domingos Francisco, qualquer aumento em produtos essenciais para a casa sobrecarrega o orçamento. “Se você vive controlando os gastos, o aumento vai fazer diferença. Por exemplo, se você tem um consumo razoável de gás e não é muito grande, é claro que influencia, mas o impacto é pequeno. Já em uma família grande, isso vai causar um impacto bem mais elevado”, diz.



Na capital piauiense, o reajuste nos valores do botijão de gás foi de cerca de R$ 5. Foto: O DIA

Em contrapartida, o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Robson Carneiro dos Santos, diz que é comum que as distribuidoras de gás segurem ou não repassem o aumento integralmente ao consumidor final para não perder a clientela. “Desde setembro de 2017, a Petrobras aumentou o gás em 30% e nós não conseguimos repassar mais do que 15%. É um mercado muito competitivo”, relatou Robson, ao jornal Folha de São Paulo.

Dicas, curiosidades e mitos sobre o gás de cozinha

Quando o assunto é o gás de cozinha, há várias curiosidades e mitos que cercam o assunto, a maioria deles em relação à economia. Um deles é deitar o botijão de gás para “render” até o final. A ideia é falsa e pode ser perigosa. Colocar o botijão nessa posição pode vazar o gás, que é liquefeito, aumentando o risco de explosões.

Para economizar, é importante manter o fogão sempre limpo, usar corretamente as “bocas” de acordo com o tamanho da panela e evitar abrir o forno enquanto prepara os alimentos. Uma curiosidade sobre o gás de cozinha é que, originalmente, ele não possui cheiro. Por questões de segurança, é adicionada uma substância chamada mercaptano, que proporciona o cheiro muito característico do gás de cozinha.

Virgiane PassosAnanda Oliveira