Após queda, isolamento social volta a subir e fecha o sábado em 60%

Segundo os dados da startup InLocu, 60% da população de Teresina cumpriu as recomendações de distanciamento social e permaneceu em casa neste sábado. O número mostra um avanço, sobretudo quando se compara com o dado da última quinta-feira, quando apenas 43% da população havia mantido o isolamento social. No sábado anterior, 52,3% tinham ficado em casa.



O monitoramento apontou também que as maiores taxas de isolamento foram observadas nos bairros Pedra Miúda (77,7%), Jacinta Andrade (77,7%), Pedra Mole (76%), Portal da Alegria (74%) e Vale Quem Tem (73%). Nessas regiões, o percentual de pessoas que permaneceram em casa ficou superior aos 73% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas demais autoridades sanitárias.

Por outro lado, os bairros Embrapa (42,2%), Noivos (47,1%), Ininga (47,1%), Catarina (48,5%) e Aeroporto (49,4%) foram os que registraram as menores taxas, não chegando nem mesmo ao isolamento de 50%. “É preciso que a gente possa manter os bons índices e ampliar nessas regiões onde as taxas ainda estão baixas. Estamos passando por um momento importante, é preciso cautela, é preciso que a gente possa cumprir as orientações e, assim, evitamos uma propagação acelerada do vírus para salvar vidas”, reforçou o prefeito Firmino Filho.

Durante essa semana, novas medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura de Teresina para garantir que um menor número de pessoas possível possa circular pela cidade. Entre as medidas, está a suspensão do transporte público. A partir desta segunda-feira, somente os trabalhadores dos serviços essenciais poderão utilizar os veículos de transporte coletivo na capital, mediante apresentação do cartão eletrônico.

Da Redação