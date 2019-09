Após negociações, Sintreto suspende greve no transporte coletivo

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro) suspendeu, nesta segunda-feira (23), uma paralisação geral do serviço de ônibus coletivo que estava prevista para começar na próxima quarta-feira (25), em Teresina. A informação foi confirmada pelo presidente da entidade ao Portal O Dia, Fernando Feijão.



A decisão foi tomada após um acordo durante reunião com representantes do Setut, da Strans e sindicalistas na manhã desta segunda-feira (23), que teve como resultado o avanço das negociações sobre o pagamento do plano de saúde, diferença salarial e espaço de lazer para os trabalhadores nos terminais de integração em Teresina.





Sindicato suspense greve de ônibus nesta segunda-feira (23).

“O pagamento do plano de saúde dos trabalhadores já foi feito pelas empresas e com relação a diferença salarial deve ser paga até o dia 05 de outubro. A gente encaminhou toda a pauta de reivindicações, mas ficou pendente apenas a data para iniciar as obras de melhorias dos terminais de integração para os trabalhadores. Eles almejam um espaço para descansar, com mais conforto, e a Strans se prontificou de mandar o projeto para as empresas para que elas possam executar as obras nos terminais”, disse o presidente do Sintetro, Fernando Feijão.

O sindicalista falou também que outra pauta discutida foi a retirada de ônibus corujões da zona Sudeste de Teresina. “Os coletivos foram tirados de circulação prejudicando que vem tarde do serviço e nesta reunião ficou acordado que eles voltem a rodar até o final da semana”, disse.

Fernando Feijão ressaltou também que novas reuniões poderão acontecer caso as reivindicações não sejam atendidas.

“Como houve o acordo a greve foi apenas suspensa. A gente torce para que tudo seja resolvido porque na realidade não queremos causar transtornos para a população”, finalizou.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia