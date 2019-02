Após fortes chuvas, Cepisa registra aumento no número de ocorrências

A Cepisa, empresa responsável pelo abastecimento de energia na capital, informou que devido às fortes chuvas associadas a ventos com mais de 60km/h ocorridas na tarde e noite do último sábado (02) houve um aumento no volume de ocorrências relativas ao fornecimento de energia elétrica . A empresa também registrou congestionamento das linhas telefônicas do Call Center, que atende pelo 0800 086 0800. A queda de árvores na rede foi a principal causa das demandas registradas.



No período de 16h às 22h de ontem (02), cerca de 100 mil clientes tiveram fornecimento de energia interrompido em Teresina. Em menos de 15 minutos, o serviço foi restabelecido para 54% do total atingido. Até as 0h de hoje, 77 mil clientes já haviam sido normalizados.

A queda de árvores na rede foi a principal causa das demandas registradas (Foto: Reprodução)



Para atendimento emergencial, a Cepisa triplicou o efetivo de equipes de forma a atender todas as solicitações o mais rápido possível e retornar à situação de normalidade nas regiões de Teresina afetadas por problemas no fornecimento de energia. Equipes de manutenção pesada também foram acrescidas e o time de controladores reforçado para atuar em contingência até a regularização do volume de demandas.

As ocorrências que ocasionaram bloqueio de alimentadores envolveram os casos mais críticos e tiveram atendimento priorizado na noite de ontem e madrugada de hoje (03), como quedas de árvores sobre a rede, no Centro e na zona Sul de Teresina, condutores partidos nas zonas Leste e Sudeste.

As equipes permanecem trabalhando durante todo o dia de hoje para restabelecer o fornecimento das demandas registradas como individuais ou que envolvem menor número de clientes afetados.

A Empresa reforça a necessidade da atenção da população ao plantio de espécies de árvores adequadas e distantes da rede elétrica.

Cepisa