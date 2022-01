Após enchente, placa sobre risco de alagamento é instalada na Zona Leste de Teresina

Após a enchente que arrostou carros e deixou vítimas em Teresina, a prefeitura começou a instalar nesta quarta-feira (05) placas de alerta para risco de alagamentos em alguns pontos da cidade. Uma delas pede a atenção de condutores ao trafegarem no cruzamento da Avenida Homero Castelo Branco com a Rua Eustáquio Portela, no bairro São Cristovão, Zona Leste de Teresina, quando estiver chovendo.

Foto: Reprodução Redes Sociais/

O objetivo dessa ação é orientar sobre os riscos das enchentes até que a prefeitura consiga fazer as obras necessárias para contenção delas.

No cruzamento da avenida Homero Castelo Branco com a rua Eustáquio Portela pelo menos três carros foram arrastados pela força da água na tarde do último sábado (1). A correnteza foi intensificada por uma obra de construção de uma galeria.

Nessa semana, a prefeitura divulgou pontos críticos da região que também devem ser evitados. No bairro Satélite, por exemplo, a orientação é que condutores, pedestre e ciclistas evitem passar pelas ruas Netuno, Bela, trecho da Rua Plutão e Rua Apolo XI durante chuvas intensas. Já no Porto do Centro, as ruas a serem evitadas são a Basílio Soares Ribeiro com a Cristino Castelo Branco e Deputado Sebastião Leal com Giovane Prado.

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da prefeitura ficou de realizar um levantamento com informações da localização de outras placas esplhadas pela cidade.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no