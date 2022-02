Após denúncia do O DIA, prefeitura cadastra horticultores afetados por enchente

Após denúncia do Jornal O Dia, a Prefeitura de Teresina realizou, na manhã desta quarta-feira (02), o cadastro de famílias de horticultores, que atuam na Horta da Vila Apolônia, zona Norte de Teresina. Ao total, 31 famílias foram cadastradas para a assistência social e técnica. No dia 15 de janeiro, uma reportagem mostrou o drama de trabalhadores que tiveram prejuízos com aumento do nível do Rio Parnaíba .



De acordo com Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, as famílias cadastradas que foram afetadas pelas chuvas vão receber cestas básicas e a visita de trabalhadores dos Cras da região.

“A Semcaspi e Semp integradas visitaram as famílias da horta que fica nas margens da Avenida Boa Esperança e podemos observar, por meio do cadastramento, a necessidade de cada família e identificar os benefícios sociais que elas têm direito. Adiantamos que, ainda esta semana, nós estaremos entregando cestas básicas a estas famílias, tendo em vista as chuvas, que prejudicaram a fonte de renda destas pessoas”, esclareceu.

Segundo Franklin Neto, secretário executivo da Semp, o cadastro anterior apontava cerca de 28 famílias, no entanto, este número é bem maior e o cadastramento irá incluir novas famílias, que atuam na horta.

“Alinhamos com a Semcaspi e juntos fizemos o cadastro dessas famílias. Iremos promover a assistência técnica de maneira rotineira ao pessoal da horta e a Semcaspi vai fazer ações para oferecer benefícios sociais a este público”, pontuou.

Horta receberá estrutura

Maria das Graças do Nascimento, coordenadora da Horta Comunitária da Vila Apolônia, aponta que as famílias têm enfrentado grandes desafios para trabalhar na horta.

“Nós trabalhamos com a horticultura no plantio, na capina, no cultivo e com a vendinha, tudo ajuda na nossa renda. Isso é importante para conhecer as dificuldades que enfrentamos e identificar o que estamos precisando, inclusive, melhorar a estrutura que nós não temos”, reforçou.

