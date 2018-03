Estudantes de Medicina arrecadam mais de R$ 18 mil para ajudar colega

A campanha intitulada "Todos por Leandro" teve um final feliz nesta sexta-feira (16). Na página oficial do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI), os estudantes comunicaram que a campanha foi finalizada e a meta de R$ 18.500 para a compra da cadeira de rodas para o estudante Leandro Silva de Sousa, de 21 anos, foi ultrapassada.

"É muito bom saber que existem tantas pessoas solidárias e preocupadas com o próximo. Que a história do Leandro possa ter tocado cada um de vocês e que sirva de motivação para suas vidas", disse em nota o Centro Acadêmico de Medicina. Com o final da campanha, a cadeira de rodas que irá facilitar a mobilidade de Leandro será comprada em breve. " Assim que a cadeira chegar iremos divulgar e mostrar a mudança na vida do Leandro", informaram os estudantes.

Leandro Silva de Sousa é estudante de Medicina da UFPI e perdeu o movimento das pernas por causa de um acidente com arma de fogo em 2013. Devido ao tempo que passa deitado, o jovem teve feridas na região das nádegas e agora só consegue assistir às aulas deitado em uma maca. Para que ele conseguisse ir à universidade, a família teve que alugar uma ambulância.

Por conta da dificuldade que o aluno enfrenta para poder assistir as aulas, o Centro Acadêmico de Medicina da universidade decidiu então organizar a campanha para ajudá-lo. O objetivo era arrecadar dinheiro para comprar uma cadeira de rodas que possibilitasse Leandro assistir as aulas do curso.

Em menos de 24 horas, a turma conseguiu arrecadar mais de 50% do valor necessário para a compra da cadeira de rodas. Até ontem, apenas R$ 6 mil haviam sido arrecadados. "O Centro Acadêmico de Medicina gradece imensamente todas as doações, orações e divulgação realizadas em prol da campanha #TodosPorLeandro", comemoraram os alunos.

Nathalia Amaral