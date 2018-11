Após boato, motoristas de aplicativo protestam contra regulamentação

Dezenas de motoristas de aplicativos lotaram a Câmara Municipal de Teresina (CMT) na manhã desta terça-feira (20) em protesto contra o projeto de regulamentação da atividade que tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto foi encaminhado à Câmara pelo prefeito da Capital, Firmino Filho (PSDB) no final do mês de outubro e causou descontentamento da categoria.



A manifestação foi organizada após surgir um boato de que a regulamentação seria votada na manhã desta terça (20). Porém a notícia foi desmentida. O projeto ainda vai tramitar pelas comissões técnicas da Câmara e só depois poderá ser votado, é o que garante o vereador Inácio Carvalho, integrante da comissão técnica que analisa o projeto. “A população se antecipou por conta da importância do projeto, mas ele ainda tem que tramitar e muito nas comissões técnicas até ser aprovado. Nenhum Projeto de Lei geralmente é provado tal qual chega nesta casa. Nós faremos uma análise muito séria para que a Câmara não seja questionada judicialmente em nenhum aspecto”, conta o vereador.

Foto: Lívio Galeno/O DIA

Os motoristas estão desde o início da manhã reunidos na frente da CMT e no plenário da casa. Outras categorias, como taxistas e mototaxistas, também estão presentes no ato manifestando-se a favor da regulamentação. O projeto obedece a legislação federal, que encarrega os municípios de regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado prestado pelas Operadoras de Tecnologia de Transporte (OTTs). Atualmente em Teresina existem quatro aplicativos de transporte particular em funcionamento. São eles Uber, 99, PlayGol e Mobi driver.

O presidente da Motoristas Autônomos para Transporte Privado Individual e Passageiros no Piauí (AMATEPI), João Francisco, relata que o projeto não agrada a categoria. Ele se diz principalmente contra a limitação de veículos. “O projeto como está não nos agrada, nós somos contra quatro pontos, o principal é a limitação dos veículos funcionando por aplicativo. Outro ponto é a limitação da idade do veículo em seis anos de uso, queremos pelo menos oito anos. Também somos contra ter nossos dados cadastrais na prefeitura. Isso é uma quebra de privacidade do motorista. E somos contra o controle de placas de fora do estado”, explica.

Foto: Lívio Galeno/O DIA

No entanto João Francisco conta que os motoristas de aplicativo não são contra a regulamentação. “Nós não somos contra a cobrança de impostos locais, nós queremos pagar os impostos e somos a favor da legalização, mas não da forma proposta pelo prefeito Firmino Filho”, relata o presidente da AMATEPI .

José Wilker é presidente da Associação de Taxistas e diz que a proposta enviada pelo prefeito à Câmara agrada a categoria. Ele conta que os motoristas de aplicativo estão promovendo uma concorrência desleal. “Para tudo nós temos gastos, nós pagamos alvará todos os anos, nós temos gastos com taxímetros, já eles não têm gasto nenhum, apenas com a manutenção do veículo. Por isso eles podem fazer um preço mais competitivo do que o nosso. Nós até paramos de efetuar corrida com bandeira dois, para garantir um preço melhor e uma sobrevivência para a gente no mercado de Teresina”, relata.

Viviane MenegazzoLucas Albano com informações de Lívio Galeno