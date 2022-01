Após acidente, cantor Gonzaga Lu faz vaquinha solidária

Uma campanha solidária é realizada através das redes sociais por amigos e fãs do cantor e compositor piauiense Gonzaga Lu. O artista sofreu um acidente de motocicleta na última quinta-feira (20) e ficará impossibilitado de se apresentar por meses.

No acidente, Gonzaga Lu fraturou seis costelas e a clavícula, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde com fortes dores. De acordo com a equipe médica, o cantor deverá se ausentar das atividades pelos próximos 60 dias.

Foto: Divulgação

Gonzaga Lu usou suas páginas nas redes sociais para comunicar o acidente e pedir ajuda. As doações podem ser feitas por meio do PIX – 86998247816.

“O cantor, compositor e produtor musical Gonzaga Lu sofreu um acidente de moto nesta quinta feira (20). Gonzaga quebrou seis costelas e uma clavícula, ficando impossibilitado de trabalhar por no mínimo 60 dias. Mande orações para sua recuperação e se possível faça doações para o pix do artista: ou por meio do QR Code. Obrigado!”, pediu.

