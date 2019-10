Após abaixo-assinado, metrô de Teresina funcionará aos sábados

O metrô de Teresina passará a funcionar aos sábados a partir do dia 26 deste mês em horário comercial. A informação foi divulgada pelo presidente da Companhia Metropolitana de Transportes do Piauí (CMPT), Paulo Martins, na tarde desta quarta-feira (16).



Estação Ferroviária de Teresina. Foto: Arquivo O Dia

De acordo com Paulo Martins, a mudança no horário de funcionamento ocorreu após a entrega de abaixo-assinado com cerca de três mil assinaturas de moradores da região do grande Dirceu. O Governo do Estado analisou a reivindicação e aprovou nesta semana.

Atualmente, o metrô conta com uma linha e 11 estações de embarque e desembarque num perímetro de 13,5km. De segunda a sexta-feira, o trem sai da região das hortas no bairro Dirceu, passa pelo Centro de Teresina e finaliza o percurso na Avenida Maranhão. A tarifa cobrada pela passagem custa R$ 1,0 e o deslocamento dura cerca de 30 minutos.

Linha única do metrô. Foto: Reprodução Moovit

“Faz tempo que os morados da região do Dirceu reclamam por essa situação. Quem trabalha aos sábados no Centro de Teresina será muito beneficiado com essa mudança. O feedback que tenho recebido, é que os moderadores da região que usam o transporte todos os dias, estão felizes com essa notícia. Além disso, o tempo de viagem e espera é menor” disse Paulo Martins.

O presidente do CMPT disse ainda que o sistema ferroviário conta com três trens que possuem três vagões cada. Os transportes, segundo o presidente, possuem ar-condicionado e foram substituídos recentemente.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia