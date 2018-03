Após 2 anos de reforma, pais protestam pedindo conclusão de obra em escola

Pais e alunos paralisaram as atividades, na manhã desta terça-feira (27), do Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Pe. Joaquim Nonato Gomes, localizado no bairro Bela Vista I, zona sul de Teresina. Com cartazes e carro de som em frente a instituição, a principal reivindicação é a conclusão da reforma de toda a estrutura da escola, que começou em fevereiro de 2016. Os pais alegam ainda que o local foi abandonado, e em consequência disso há proliferação de doenças, principalmente dengue.



Segundo Deusa Souza, mãe de uma aluna, a promessa era de que a obra duraria apenas oito meses. “Transferiram nossos filhos para uma escola no bairro Morada Nova, bem longe de nossas residências. Lá não tem estrutura nenhuma. Não tem refeitório que preste, a quadra que os alunos usam não é da escola. Minha filha inclusive já pegou insolação. Enquanto o pouco que tínhamos aqui, que de certa forma era bom, nos foi tirado”, relata.



Foto: Divulgação

Antônio Filho, diretor da escola, conta que a Seduc (Secretária do Estado da Educação) prometeu melhorar a estrutura para atender a demanda de atendimento escolar em tempo integral. “Tem dias que só tem dois funcionários trabalhando, ou as vezes só andando de um lado para o outro. A decisão de paralisar foi totalmente dos pais, e eu estou junto, lutando por uma escola melhor”, afirma.

A escola atende cerca de 291 alunos, que cursam do 5º ao 9º ano. Por causa da obra, desde fevereiro de 2016 os alunos assistem aula na Unidade Escolar Alberto Silva, localizada no bairro Morada Nova.

Outro lado

Procuradas pelo ODIA, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que a construtora responsável pela reforma do Ceti Pe. Joaquim Nonato Gomes já recebeu todos os valores devidos para o andamento e conclusão da referida obra e que já emitiu uma notificação à empresa para que preste os devidos esclarecimentos.

Uma vez comprovada irregularidade no cumprimento do contrato, a Seduc irá entrar com uma representação jurídica em desfavor da empresa contratada por não estar cumprindo com suas obrigações contratuais, podendo, inclusive, aplicar penalidades que podem culminar com a rescisão do contrato afim de que uma nova licitação possa ser feita para o término da reforma do Ceti Pe. Joaquim Nonato Gomes o mais rápido possível.

Nayara FelizardoGeici Mello