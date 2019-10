Aplicativo mostra horário e rota dos ônibus coletivos de Teresina

A prefeitura de Teresina informou nesta quinta-feira (11) que os usuários de transporte público podem voltar a consultar, em tempo real, as linhas e os horários dos ônibus pelo aplicativo Starbus. Além disso, a população pode ver as paradas próximas do local em que está ou que deseja ir, e acompanhar o trajeto do veículo. O aplicativo está disponível para Android e, em breve, iOS.

O gerente de Planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), Denilson Guerra, explica que o serviço foi suspenso após problemas com os aparelhos de GPS instalados dentro dos ônibus. Porém, os problemas foram solucionados para melhor atender os passageiros.

“Com a volta do aplicativo, o usuário pode consultar as linhas e os horários dos ônibus que desejam utilizar. É mais prático e cômodo para a população. Já recebemos alguns feedbacks positivos e vamos continuar fazendo os ajustes necessários para que o aplicativo funcione da melhor maneira”, pontua o gerente.



Terminal de integração em Teresina. (Foto: Arquivo O Dia)

Para ter acesso aos serviços, o usuário deve baixar o aplicativo, fazer o cadastro com seus dados e escolher o local no mapa para onde deseja pegar o ônibus. Com isso, serão mostradas todas as informações , como paradas, linhas e horários dos itinerários. O aplicativo está em fase de teste e gradativamente o usuário terá acesso a todas as informações.

O desenvolvedor de aplicativos, Sílio Silvestre, declara que o Starbus foi criado em 2016 para ajudar a população que depende do transporte público. “A equipe que desenvolveu o aplicativo teve a intenção de ajudar a população de alguma forma. O serviço é gratuito e tem o objetivo de facilitar a vida do usuário de ônibus para que ele saiba qual linha pegar, otimize seus horários e identifique as paradas em que deve esperar o veículo”, disse.

