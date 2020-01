Aplicativo faz acompanhamento em tempo real de linhas de ônibus

Os usuários de ônibus da capital já podem consultar o aplicativo SIU Mobile Teresina. A nova ferramenta, que faz parte do cumprimento contratual do Consórcio Operacional SITT com a Prefeitura de Teresina, vai possibilitar o acesso em tempo real da linhas, horários dos ônibus, trajetos e paradas próximas.

O aplicativo está disponível nas plataformas Android e IOS e é mais uma opção para os usuários de transporte coletivo. O gerente de planejamento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), Denilson Guerra, explica que a ferramenta será mais uma opção para os teresinenses.

“Com o lançamento do SIU Mobile, agora os teresinenses passarão a ter três opções de aplicativos para auxiliar na mobilidade urbana. Através da ferramenta já é possível detectar a localização dos ônibus, trajetos, quadro de horário das linhas, visualizar rotas, destinos e a possibilidade de adicionar à seção “Minhas paradas”, suas paradas mais recorrentes e favoritas”, esclarece o gerente.

Foto: Arquivo O Dia

O coordenador técnico do SITT, Vinícius Rufino, acredita que o aplicativo vai melhorar a locomoção e logística dos usuários de transporte público da capital. “O desenvolvimento do aplicativo pelo SITT, faz parte do cumprimento da exigência do Contrato de Concessão dos Serviços de Transporte Público por Ônibus, assinado 18 de novembro de 2014 e com operação iniciada em 15 de janeiro de 2015. Acreditamos que conforme o usuário for se adaptando com a plataforma, haverá mais agilidade em sua locomoção”, enfatiza o coordenador.

Acessibilidade é destaque no SIU Mobile Teresina

Pessoas com deficiência visual podem ativar a opção acessibilidade no aplicativo, em que o sistema adequará o layout para maior compatibilidade com a ferramenta de leitura de tela do dispositivo.

Da Redação