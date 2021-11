Apesar das fortes chuvas em Teresina, B-R-O-Bró ainda não acabou, diz climatologista

O mês de novembro chegou com alertas de muitas chuvas e ventos fortes em Teresina e o tempo ameno na capital vem sendo apreciado pelas pessoas. Entretanto, apesar do tempo nublado, ainda estamos no período de B-R-O-Bró, onde todo o estado recebe forte carga de sol.

O clima nublado vem sendo apreciado pelos teresinenses. (Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com o climatologista Werton Costa, o mês de novembro é um período de 'pré-estação', ou seja, é um preparo para época chuvosa que inicia na segunda quinzena de dezembro. Com isso, durante todo mês, as chuvas irão de norte a sul do Piauí.



Apesar das baixas temperaturas,

“Estamos com um corredor de umidade, as nuvens estão passando pelo estado e seguem do Atlântico Sul até a Amazônia. Porém, o sol continua sendo sol de BRO-Bró. Mesmo com as chuvas e clima nublado, estamos recebendo muita carga de sol”, explica.



Werton Costa alerta para chuvas no mês de novembro com forte carga de sol. (Foto: Arquivo O Dia) O climatologista destaca que as chuvas que tivemos na noite e madrugada desta segunda (08) e terça (09), foram expressivas e geraram um grande acúmulo significativo. “Essa chuva foi muito expressiva e em uma única chuva, nós praticamente atingimos a média do mês. E ainda teremos mais chuva”, pontua.

Werton Costa chama atenção também para as temperaturas na zona rural de Teresina. Segundo ele, estes locais estão com boas perspectivas de chuvas. "A zona rural de Teresina está tendo boas chuvas, tivemos chuvas na região sertaneja também. Está chovendo de norte a sul, apesar de estar mais concentrada no sul do estado, pois é natural que a estação comece pelo sul e depois vá subindo gradativamente”, acrescenta.

Apesar das fortes chuvas, ainda estamos no BRO-Bró. (Foto: Arquivo O DIa) É importante ressaltar ainda que, mesmo com as baixas temperaturas, é preciso usar proteção solar, evitar contato direto com o sol e ficar atento aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais. “O calor não vai nos deixar, mas na pré-estação o tempo vai variar. É necessário ter atenção à orientação do Corpo de Bombeiros e aos alertas”, finaliza o climatologista.

