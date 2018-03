Apenas uma empresa de ônibus está apta a operar nos terminais, diz Sintetro

Com o início do funcionamento dos novos terminais de integração, as empresas integrantes dos quatro consórcios vencedores da licitação do sistema de transporte coletivo de Teresina estão em um impasse. Isso porque, apenas a empresa Transcol, que opera nas linhas da zona Sul da capital, possui ônibus adaptados para utilizar os novos terminais. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro).



De acordo com o presidente do Sintetro, Fernando Feijão, as demais empresas que operam na capital não possuem veículos com portas de embarque e desembarque de passageiros na altura correta para as plataformas dos terminais de integração. “Está ficando uma certa distância entre o ônibus e a plataforma, alguns ficam mais abaixo, outros mais acima, e alguns ficam a uma distância considerável da plataforma”, afirma o presidente do Sintetro.

Novos terminais de integração. (Foto: Rômulo Piauilino/Portal PMT)



Por não possuírem veículos compatíveis em quantidade suficiente, o presidente do Sintetro destaca que algumas empresas terão dificuldades para conseguir operar nos novos terminais. “No terminal Itararé, por exemplo, onde o Consórcio Teresina irá operar, eles alegam que não têm ônibus suficientes. O que a gente observa é que um problema de engenharia deixou as plataformas com alturas variadas”, afirma.

Outro ponto destacado pelo Sintetro está relacionado às estações de embarque e desembarque de passageiros que estão localizadas nos canteiros centrais de avenidas principais de Teresina. De acordo com Fernando Feijão, algumas das plataformas de acesso às estações possuem altura elevada e geram insegurança nos motoristas. “Se o ônibus tiver um problema, corre o risco até de virar, porque ficou muito alto”, destaca.

Novas estações de embarque e desembarque geram insegurança nos motoristas. (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

Além disso, a categoria também reclama da falta de banheiros e lanchonetes nos novos terminais de integração. “Alguns motoristas entram 5 da manhã e têm que ficar até mais de meio dia no trabalho, e nos terminais não têm uma lanchonete para esse trabalhador poder se alimentar durantes os intervalos. Os banheiros também são insuficientes, fizeram apenas dois banheiros pequenos para todos os trabalhadores e para os usuários”, relata.

Contraponto

A reportagem do portal O Dia entrou em contato com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Srans), que informou que as plataformas dos terminais e das estações de ônibus foram construídas de acordo com o padrão dos veículos que serão utilizados e que todas possuem um tamanho padrão previamente estudado.

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (SETUT) esclareceu ao ODIA que todas as empresas estão com frota adequada, com cinco portas e todas nas alturas corretas, podendo porém, ter uma discreta variação de altura e posição em função do fabricante da carroceria. "Todas foram convencionadas conforme padrão da Norma Regulamentar Brasileira (NRB) específica", disse em nota.

Nathalia Amaral