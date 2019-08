Apaixonados por poodles arrecadam quase uma tonelada de donativos para animais

Solidariedade a amor pelos animais são alguns dos sentimentos que motivaram os membros do ‘Poodles Lovers’ a arrecadar quase uma tonelada de ração, medicamentos e material de limpeza. A ação solidária marcou o aniversário de um ano do clube de apaixonados pela raça Poodle, que já possui mais de 150 membros na capital e no interior do estado.

Durante todo o mês de julho, os membros do ‘Poodles Lovers’ arrecadaram os mais de 900 quilos de donativos, que foram distribuídos para duas instituições que atuam na defesa dos animais em Teresina.

A primeira instituição a receber foi a ONG ‘Protetores de Patinhas’, que resgata animais que vivem em situação de rua e intermedia o processo de adoção.

A outra instituição beneficiada pela ação do clube foi a ‘Sarapatinhas’, idealizada pela jovem Thandandra Stefani, que abriga, de forma independente, mais de 50 animais na própria residência.

Os membros do clube ‘Poodles Lovers’ realizam pessoalmente a entrega dos donativos (Foto: Divulgação)





“Conseguir arrecadar uma tonelada era um sonho que parecia impossível. Somos tão poucos, e mesmo assim conseguimos mostrar que quando as pessoas querem, podem fazer muito”, disse Myriam Oliveira, uma das administradoras do ‘Poodles Lovers’.

A entrega das doações também foi acompanhada por médicos veterinários, que de forma voluntária prestaram atendimento aos animais atendidos nos abrigos.

A intenção dos membros dos membros do clube ‘Poodles Lovers’ é continuar realizando ações sociais para ajudar a manter as instituições que atuam na defesa dos animais em Teresina.

“É um projeto que vai continuar por vários anos. A nossa meta agora é dobrar a quantidade de doações que conseguimos esse ano”, destacou Myriam Olveira, ao pontuar que os membros do clube é inspirar a sociedade a ter o espírito voluntário e ajudar as entidades. “Só quem ganha são os animais”, completou a administradora do ‘Poodles Lovers’.

Natanael Souza