Aniversário de Teresina: segunda-feira não é feriado e comércio funciona normalmente

Pelo segundo ano consecutivo, o aniversário de Teresina, comemorado no dia 16 de agosto, será dia útil. É que o feriado já foi antecipado e concedido no dia 31 de março em razão da pandemia de covid-19 e da necessidade de intensificar os índices do isolamento social naquela ocasião. Por conta disso, a próxima segunda-feira (16) terá horário normal de funcionamento para o comércio e agências bancárias.



As lojas do Centro de Teresina e também aquelas localizadas nos bairros funcionarão das 09h às 17h conforme os decretos estaduais mais recentes. As agências bancárias também funcionarão normalmente das 09h às 14h para atendimentos ao público e durante todo o dia para autoatendimento. O Teresina Shopping também funcionará em horário normal na segunda-feira, das 10h às 22h tanto as lojas quanto a praça de alimentação. A reportagem não conseguiu contato com o Shopping Rio Poty e o Riverside Shopping.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) já decretou ponto facultativo em seu expediente na segunda-feira (16). A decisão da Mesa Diretora do Legislativo acompanha a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado, que também não funcionará no dia do aniversário da cidade.

Já a Prefeitura de Teresina informou que não dará ponto facultativo no aniversário de Teresina e que o expediente será normal na segunda-feira (16). O Governo do Estado ainda não informou se vai decretar ou não ponto facultativo em seus órgãos na segunda-feira.

