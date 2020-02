Amado Batista estará na FM O DIA 92,7 nesta quarta-feira

O cantor Amado Batista estará na rádio FM O DIA 92,7, nesta quarta-feira,12, às 15h, para divulgar o seu mais novo CD E DVD "Amado Batista - 44 Anos". O artista é um dos mais renomados nomes da música brasileira.

Com uma voz que arrasta multidão e um estilo único, Amado Batista comemora suas quatro décadas de carreira com a sonoridade das modas de viola, o apuro melódico da Jovem Guarda, o viés popular da música brasileira e escreveu letras em forma de crônicas, com as quais todo mundo se identifica.

O repertório de "Amado Batista - 44 Anos" traz hits de todas as fases, "Desisto", de 1977". A música “O Fruto do Nosso Amor (Amor Perfeito)" com versão repaginada.

Dos anos 80, "Seresteiro das Noites", "Chance", "Mulher Carinhosa", "Ex-Amor" e "Folha Seca". As duas últimas tem a participação Jorge, da dupla Jorge e Mateus, e Simone e Simaria.





Da década de 90 o CD/DVD tem o imenso sucesso "Princesa", "Amar Amar", "Quem Foi o Ladrão", "Não Quero Falar com Ela" e mais duas com convidados e amigos. Moacyr Franco, canta "Madrugada na Cidade".

Com Kell Smith o Amado faz dueto em "Separação". Do novo milênio, o ícone brasileiro canta "Estou Só", "Alucinação" e "Solidão Sem Fim". A obra traz ainda três músicas inéditas, o primeiro single, "Golpe Fatal", abre a apresentação. Os outros dois lançamentos vêm logo na sequência, "Larga Tudo e Vem Correndo" e "Amor".

Já no final de seu 40º lançamento, Amado cede a última canção para o filho, Rick Batista, que mostra uma pegada romântica em "Da Porta Para Fora".

Sandy Swamy