Alunos de escola pública participam de ação em sorveteria de Teresina

Cerca de 20 alunos do 5º Ano da Escola Municipal Lindamir Lima, localizada no bairro Satélite, participaram de uma ação social de lazer, com sobremesas especiais, na tarde desta terça-feira (8), numa chocolateira, na zona Leste de Teresina.



Alunos da Escola Municipal Lindamir Lima participam de ação da Semana da Criança: Elias Fontenele









Alunas aproveitam ação em sorveteria na Zona Leste. Foto: Elias Fontelene

As ações iniciaram no último dia 1º de outubro e vão até a próxima terça-feira (15). Durante a Semana da Criança, a recepção aos alunos vai contar com degustação de refeições especiais, atividades lúdicas e visitas às instalações dos estabelecimentos participantes da ação. Ao todo, 17 empresas colaboram com a causa e juntas pretendem atender 660 estudantes da rede pública.

“Eu nunca comi um sorvete tão gostoso assim, perto de casa tem uma sorveteria, mas minha mãe não leva porque não tem dinheiro pra comprar”, disse Frâncico Kauê, de 11 anos, estudante da escola que esteve pela primeira vez no estabelecimento.

Ysadora Regina também esteve no local pela primeira vez e aprovou a experiência. “Eu gostei muito do gelato com esse recheio de brigadeiro, está aqui com as minhas amigas também é muito legal. Foi a minha primeira vez nesse lugar e achei bonito”, disse.

A diretora da escola, Dayse Rego, disse que a iniciativa proporciona uma nova visão de mundo para as crianças. “Achei o máximo essa parceria e o convite para que essas crianças de baixa renda, que muitas nunca tiveram um bolo de aniversário, conhecer uma realidade diferente. Então acho que isso abre uma nova visão de vida pra elas, de querer estar dentro dessa realidade e lutar mais ainda para crescer na vida”, ressalta.

Diretora da escola, Dayse Rego. Foto: Elias Fontenele

A empresária Ana Monteiro também reflete sobre a importância de participar da ação e proporcionar experiências únicas para os estudantes. “Desde o início, a gente abraçou essa causa no intuito de proporcionar a essas crianças uma experiência que muitos deles nunca tiveram. O segmento de chocolataria, gelato, toda criança adora e estamos felizes em fazer parte desse momento”, disse.

“O que a gente está vendo no Piauí é encantador. Os empresários ficam cativados com as oportunidades que eles podem dar às crianças das escolas públicas. Então isso é apenas o começo dessa iniciativa. Estamos implantando pela primeira vez em Teresina e, com certeza, no ano que vem vamos tentar atender 2000 crianças”, disse.

Em todo o país, a estimativa é atender mais de 10 mil crianças nesta 17ª edição da Semana da Criança. No Piauí, 660 crianças de diversas escolas de Teresina serão acolhidas pela ação. A iniciativa também conta com o apoio da Prefeitura de Teresina, que auxilia no transporte das crianças até os estabelecimentos.

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia