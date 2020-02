Agentes de trânsito atuarão na imediações do estádio Albertão

Equipes de agentes de trânsito atuarão na noite desta quarta-feira (12), a partir das 20h, em vias próximas ao estádio Albertão, que recebe a partida entre os times do Altos-PI e Vasco da Gama (RJ). O jogo acontece às 21h30, na estreia pela Copa do Brasil 2020. Para uso das dependências do estádio estão liberados 13.500 lugares.

Os agentes ficarão até o final da partida, depois 23h, no cruzamento das avenidas Barão de Castelo Branco com Gil Martins; Miguel Rosa com Gil Martins; e Gil Martins com a rua Motorista Joca, próximo ao prédio da Fiepi.

O gerente de operações e fiscalização da Strans, Denis Lima, explica que o horário mais crítico é na dispersão dos torcedores. “No final da partida, a aglomeração de carros e pessoas é muito grande e todos devem ter tranquilidade, aguardando a sua vez de passarem nos cruzamentos para evitar acidentes”, alerta.

Da Redação