Alta umidade do ar pode facilitar a transmissão de vírus e casos de alergia

As chuvas do início do ano têm gerado a elevação da umidade relativa do ar em Teresina. E se água de menos acaba sendo um problema, água demais também não deixa de ser. O excesso de umidade pode facilitar a transmissão de vírus, causar proliferação de mofo e aumentar o número de casos de alergia, segundo avalia o médico infectologista Luciano Mourão.

“O excesso de umidade em locais fechados e pouca circulação de ar podem facilitar a proliferação de mofo, o que pode favorecer as crises de asma e o desencadeamento da pneumonite de hipersensibilidade”, explica o profissional.

Parede com mofo devido à umidade do local. Foto: Assis Fernandes/ODIA



De acordo com o Clima Tempo, a previsão para os próximos 15 dias em Teresina é de sol e aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite. Além disso, a umidade relativa do ar pode variar entre 40% a 87%. Já a temperatura pode bater na casa dos 34 graus com mínima de 23. O vento será de 8km por hora.





Baixa umidade do ar também é um problema

O médico explica ainda que a baixa umidade relativa do além de causar problemas respiratórios pode aumenta em 50% o risco cardíaco de pessoas com vulnerabilidade.



“O ar seco que atinge algumas regiões do país merece atenção, afinal, essa condição eleva a concentração de poluentes, e pode aumentar em 50% o risco cardíaco de pessoas com alguma vulnerabilidade, como comprometimento coronário”, afirma.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



O especialista completa: “o risco aumenta porque para manter a pressão arterial com esses vasos dilatados, o coração precisa trabalhar e bater mais forte. Além do coração fazer mais esforço, os poluentes do ar promovem uma irritação no pulmão”.

Para além dos problemas de saúde, a umidade também pode estragar móveis, roupas e aparelhos eletrônicos. Para evitar tudo isso, o mais indicado é resistir à tentação do inverno de deixar a casa toda fechada. Quanto mais ventilado e iluminado estiver um cômodo, melhor.

