Alagamento deixa Av. Presidente Kennedy parcialmente interditada

Os populares que trafegam pela Avenida Presidente Kennedy devem estar em alerta, isto por que o trecho que liga Teresina ao município de União, na rotatória com a Av. José Moura dos Santos, está parcialmente interditada devido a um ponto de alagamento na avenida nesta quinta-feira (04).





Alguns motoristas decidiram arriscar a passagem. Foto: poliana Oliveira/ODIA

A aposentada Maria de Fátima Barbosa, conta que o trecho da avenida começou a “encher” ainda no fim da tarde de ontem (03). “Eu faço esse percurso todo dia, ontem o riacho que tem aqui perto já estava sangrando. Depois da chuva piorou. Não tem como passar e correr o risco de ficar parada ali no meio”, disse.

Dona Maria de Fátima estava com o marido, segundo eles, o caminho mais perto irá acrescentar quase 1h na viagem. “Nós vamos para o povoado Baixão do Carmo. O caminho a seguir é bem mais longe, mas precisamos ir, não tem o que fazer”, relata a aposentada que estava em uma motocicleta com o marido.



A aposentada Maria de Fátima espera enquanto o marido verificava se há condições de passagem pelo local. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

Por volta das 9h30, agentes da Strans estiveram no local para orientar os motoristas a cerca da situação e sugerir outras rotas. “Para evitar acidentes, a avenida foi interditada a partir da rotatória. Uma das saídas, é entrar na Avenida José Moura Santos, pegar a primeira rua asfaltada a direita, que sairá no ponto depois do alagamento” disse o agente da Strans Denis Lima.

Adriana MagalhãesGeici Mello